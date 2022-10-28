Україна отримала 65% заявленої міжнародними партнерами допомоги, – Мінфін

Обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 26 жовтня становив $23,12 млрд, і ще $1 млрд – на відновлення, або сумарно 65% заявленої ними допомоги на загальну суму $36,96 млрд.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Як повідомляється, на частку грантів припало менше половини отриманих коштів – $10,49 млрд, або 43,5%.

Найбільшу підтримку Україні оголосили США та Євросоюз – відповідно $12,99 млрд і $11,5 млрд, проте якщо США з цього обсягу виділили вже $8,49 млрд, або 65%, і все у вигляді грантів, то ЄС – $4,845 млрд, або 42%, із яких у вигляді грантів лише $626 млн.

Замикають п'ятірку найбільших донорів з обіцяної допомоги МВФ, ЄІБ та Світовий банк – відповідно $2,69 млрд, $2,32 млрд та $1,77 млрд. МВФ виділив усі заявлені кошти, тоді як ЄІБ та СБ – відповідно $1,72 млрд та $0,93 млрд, усі – кредити. ЄІБ поки єдиний, хто надав фінансування на відновлення – $1 млрд.

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Слідом ідуть Канада, Німеччина та Великобританія – відповідно $1,52 млрд, $1,37 млрд та $1,08 млрд, із них Німеччина та Великобританія надали у вигляді грантів відповідно $1,05 млрд та $128 млн. Усі ці заявлені кошти вже виділені.

Донором бюджету України у розмірі понад $500 млн з початку війни є також Японія – $581 млн: ці кошти вже отримані, й усі – у вигляді кредитів.

Про приблизно однакову фінансову підтримку українського бюджету заявили Франція, Італія та Нідерланди. Однак якщо Франція та Італія вже надали всі анонсовані відповідно $332 млн і $330 млн (у тому числі Італія $125 млн у вигляді гранту), то Нідерланди поки що виділили третину – $106 млн, а ще $204 млн очікується.

Мінфін також зазначив, що з початку війни фінансування дефіциту бюджету на 330 млрд грн., або на $10,56 млрд у еквіваленті покрив Національний банк України за рахунок прямого викупу військових облігацій.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на нього фінансування США, МВФ та ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

Емісійне фінансування за рахунок викупу Нацбанком держоблігацій до затвердженого урядом проєкту держбюджету на 2023 рік поки не закладено, хоча така опція, як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, залишається. НБУ також припускав, що наступного року емісійне фінансування може ще знадобитися, проте наполягав, що його обсяги не повинні перевищити 200 млрд грн за рік.