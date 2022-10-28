Контракти з "Росатомом" підписали близько 100 працівників Запорізької АЕС, – "Енергоатом"
Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".
"Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію", – підкреслили в "Енергоатомі".
Там зазначили, що навіть попри весь тиск та погрози окупантів, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.
"Звісно, серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема й з керівного складу станції. Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України", – додали в компанії.
Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.