Кабмін продовжив дію паспортів без вклеєної фотокартки до кінця війни

Кабінет міністрів прийняв рішення, яким продовжив чинність паспортів України, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, до його закінчення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Таким чином, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України", – пояснили у міністерстві.

В Мінреінтеграції додали, що власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.