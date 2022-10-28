Киян попередили про збільшення тривалості відключень електроенергії

Найближчими днями у Києві будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії "ДТЕК Київські електромережі", яка є оператором системи розподілу електроенергії у столиці.

В компанії нагадали, що цього тижня енергосистема країни зазнала нових пошкоджень, внаслідок чого у Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

З огляду на це НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження споживання електроенергії. Відповідно оприлюднені раніше графіки відключень більше неактуальні.

"Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення. Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня", – йдеться у повідомленні.

В компанії обіцяють повідомити про оприлюднення нових графіків відключень додатково.

Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніще зазначав, що для Києва готують нові графіки відключення електроенергії, обмеження електроспоживання можуть збільшити до шести годин.

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що у випадку, якщо не станеться надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" зможуть усунути дефіцит електроенергії у столиці за два-три тижні.