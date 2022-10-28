Кабмін ініціює страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій, – Шмигаль

Уряд України ініціює механізм страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо зацікавленість потенційних інвесторів і розуміємо їхні застереження. Одне з них – це безпека. Тому уряд України ініціює механізм страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Зокрема, через Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) і Світовий банк", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що MIGA вже виділило $30 млн на пілотний проєкт.

За словами Шмигаля, до процедури страхування обіцяє долучитися Міністерство економіки Німеччини та інші партнери.