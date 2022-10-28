Дно падіння економіки Росії ще попереду, – голова центробанку РФ Набіулліна
Про це на брифінгу заявила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, повідомляє Інтерфакс.
"За оперативними даними, після стабілізації економічної активності у літні місяці у вересні вона знову почала знижуватися. Серед причин можна назвати ослаблення споживчого попиту, а також погіршення умов для російського експорту", – сказала голова ЦБ РФ.
"Відновлення зростання економіки наступного року почнеться трохи пізніше, ніж ми очікували в липні. Нижня точка спаду припаде на середину наступного року", – додала вона.
Водночас голова ЦБ РФ зазначила, що за останнім офіційним прогнозом зменшення ВВП Росії цього року буде меншим, ніж передбачалося раніше.
"Це пов'язано з більш позитивною ситуацією у третьому кварталі завдяки промисловому виробництву та сільському господарству, де цього року очікується рекордний урожай. У результаті покращили прогноз щодо ВВП на цей рік і вважаємо, що скорочення економіки складе 3-3,5% (замість очікувань спаду на 4-6% за липневим прогнозом, – ред.)", – заявила Набіулліна.
Вона додала, що прогноз щодо ВВП на наступний рік залишено без змін – скорочення на 1-4%.
При цьому, згідно з оприлюдненим прогнозом, у четвертому кварталі 2022 року ЦБ РФ очікує спад економіки на 6,4-7,8% у річному вираженні (порівняно з прогнозом спаду на 8,5-12% у липневій версії).