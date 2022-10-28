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Дно падіння економіки Росії ще попереду, – голова центробанку РФ Набіулліна

14 02119
діти,путін
Економічна активність у РФ після стабілізації у літні місяці у вересні знову почала падати, нижня точка спаду економіки буде пройдена в середині 2023 року.

Про це на брифінгу заявила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, повідомляє Інтерфакс.

"За оперативними даними, після стабілізації економічної активності у літні місяці у вересні вона знову почала знижуватися. Серед причин можна назвати ослаблення споживчого попиту, а також погіршення умов для російського експорту", – сказала голова ЦБ РФ.

"Відновлення зростання економіки наступного року почнеться трохи пізніше, ніж ми очікували в липні. Нижня точка спаду припаде на середину наступного року", – додала вона.

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Водночас голова ЦБ РФ зазначила, що за останнім офіційним прогнозом зменшення ВВП Росії цього року буде меншим, ніж передбачалося раніше.

"Це пов'язано з більш позитивною ситуацією у третьому кварталі завдяки промисловому виробництву та сільському господарству, де цього року очікується рекордний урожай. У результаті покращили прогноз щодо ВВП на цей рік і вважаємо, що скорочення економіки складе 3-3,5% (замість очікувань спаду на 4-6% за липневим прогнозом, – ред.)", – заявила Набіулліна.

Вона додала, що прогноз щодо ВВП на наступний рік залишено без змін – скорочення на 1-4%.

При цьому, згідно з оприлюдненим прогнозом, у четвертому кварталі 2022 року ЦБ РФ очікує спад економіки на 6,4-7,8% у річному вираженні (порівняно з прогнозом спаду на 8,5-12% у липневій версії).

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Pani Hope
    Неочикувані"Рекордние урожаи" - завдяки вкраденному зерну і нших видів плодів української землі. Ще б додала неочікувне збільшення металопрокату і сталеварної продукції -що не так багато цього вкрали?
  • Garry Dron 6973c752
    Бажаю щоб у паРащі буда сильна засуха, так щоб навіть буряни всохли.
  • Victor Litarchuk
    Добровільний відхід великої кількості західних фірм, можливе роз'єднання ЄС в енергетиці і нездатність Росії знайти однаково хороших клієнтів в інших місцях завдадуть серйозної шкоди російській економіці. Однак оцінити вплив санкцій на російську економіку може стати дедалі складніше, оскільки kремль блокує доступ громадськості до економічної статистики.

    Головний висновок полягає в тому, що для ізоляції російської економіки необхідна більша координація санкцій у всьому світі. Введення ембарго ЄС на російську нафту наприкінці 2022 року також допомогло б обмежити потік доходів у російську казну, а отже, також допомогло б покласти край війні.
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