У бюджеті для закупівлі газу на зиму є 12,7 мільярда, – Шмигаль
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 жовтня, передає Укрінформ.
"Стосовно проходження опалювального сезону. 12,7 млрд грн є в бюджетній програмі для закупівлі газу на цю зиму. Сьогодні затвердимо, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" буде закупати газ у межах цієї бюджетної програми", – сказав Шмигаль.
Він зауважив, що понад 14 млрд кубометрів газу, які вже закачані у сховища, було би достатньо для стабільного проходження опалювального сезону в нормальних умовах.
"Але ця зима, на жаль, буде проходити в незвичайних умовах, і тому потрібно мати додаткові ресурси та резерви", – прокоментував Шмигаль.
Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомляв, що на середину листопада Україна зможе накопичити 15 млрд кубометрів газу, чого має вистачити на осінньо-зимовий період.