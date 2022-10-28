Графіки відключення світла повернуться до планових наступного тижня, – ОП

Ситуація у сфері енергозабезпечення в Україні залишається екстреною, але з наступного тижня графіки відключень електроенергії стануть плановими, а не аварійними.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними", – написав Тимошенко.

Як повідомялося, найближчими днями у Києві будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії.

До того виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше зазначав, що для Києва готують нові графіки відключення електроенергії, обмеження електроспоживання можуть збільшити до шести годин.

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що у випадку, якщо не станеться надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" зможуть усунути дефіцит електроенергії у столиці за два-три тижні.