В Україні запустився венчурний фонд Angel One на $1,5 мільйона

В Україні розпочав роботу ангельський венчурний фонд Angel One, створений Фундацією УКУ. Фонд запустився із власним капіталом у розмірі $1,5 млн і продовжить збір коштів в Україні та в усьому світі. Angel One інвестуватиме в українські стартапи на стадії pre-seed та seed.

Про це повідомили представники фонду, передає AIN.UA.

Зокрема, Фонд інвестуватиме в українські стартапи від $50 тис. до $200 тис. Основна увага буде зосереджена на таких галузях, як FinTech, SaaS, EdTech, AI/ML. Проте третина інвестицій буде спрямована на стартапи Edtech та на тих, хто прагне значно вплинути на вирішення глобальних проблем.

"Ми вважаємо, що інвестиції на найбільш ранніх стадіях (pre-seed) – це саме те, чого не вистачає нашій стартап-екосистемі. Із цією місією і був створений Angel One – ми хочемо допомагати стартапам зростати та виходити на глобальні ринки", – прокоментував керівний партнер Angel One Іван Петренко.

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Angel One буде супроводжувати стартапи протягом всього періоду їхнього розвитку: забезпечить необхідний капітал, контакти з підприємницькими та венчурними спільнотами, а також експертизу з менеджменту та маркетингу для виведення продуктів та сервісів на глобальні ринки.

Фонд тісно співпрацюватиме із засновниками, допомагаючи їм пройти до наступного раунду фінансування та далі.