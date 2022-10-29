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Єврокомісар пропонує заморозити резерви Центробанку РФ, поки Росія не почне відбудову України

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путін
Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України.

Як пише DPA, про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає "Європейська правда".

За його словами, Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро у межах санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

"Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 млрд євро в семи країнах-членах, у тому числі 2,2 млрд євро в Німеччині", – сказав він.

ЄС затвердив вісім пакетів санкцій з початку російської війни проти України. Українські політики неодноразово вимагали використати заморожені активи для відновлення країни після війни.

"Якщо ЄС конфіскує гроші, які надходять від кримінального бізнесу, їх можна направити в компенсаційний фонд для України. Однак ця сума далеко не достатня для фінансування реконструкції", – вважає єврокомісар.

За його словами, в рамках західних санкцій також заморожено 300 млрд євро з валютних резервів російського Центробанку.

"З моєї точки зору, ці 300 млрд євро принаймні можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України", – сказав Рейндерс.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заморожені західними країнами російські активи складають до $500 млрд.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Николай Политов 0995083f
    поддерживаю100%
  • DmitrySviridon ad49c275
    что значит русские будут строить в Украине что то??? это бред! замороженные деньги передать Украине и Украина наймет архитекторов Западных и строительные компании Запада, и будет все строиться по западному. Украине не нужно, чтобы русские вообще в Украину заходили. Их тут ненавидят и это издевательство, чтобы после всего, что русские сделали Украинцам, они еще зайдут в Украину, да их разорвут на клочья. Это провокация! Деньги передать Украине и Россия таким образом заплатит. А вот такие закидоны, что РФ что то будет отстраивать - это провокация в пользу России. Давай русские к нему придут домой, изнасилуют родственников, потом будут пытать до смерти, потом русские взорвут его дом, потом взорвут город и страну разбомбят и потом посмотрим, как он скажет, что давайте русские придут тут отстраивать как ни в чем ни бывало.
  • Tut Ochlamon 7ed8f033
    Слушна пропозиція.А у мене ще є одна-після початку відбудови першій сотні чиновників ,що прокрадуться - відрубати руки.Чомусь упевнений,що більше 10 не набереться...
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