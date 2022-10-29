Єврокомісар пропонує заморозити резерви Центробанку РФ, поки Росія не почне відбудову України

Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України.

Як пише DPA, про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає "Європейська правда".

За його словами, Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро у межах санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

"Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 млрд євро в семи країнах-членах, у тому числі 2,2 млрд євро в Німеччині", – сказав він.

ЄС затвердив вісім пакетів санкцій з початку російської війни проти України. Українські політики неодноразово вимагали використати заморожені активи для відновлення країни після війни.

"Якщо ЄС конфіскує гроші, які надходять від кримінального бізнесу, їх можна направити в компенсаційний фонд для України. Однак ця сума далеко не достатня для фінансування реконструкції", – вважає єврокомісар.

За його словами, в рамках західних санкцій також заморожено 300 млрд євро з валютних резервів російського Центробанку.

"З моєї точки зору, ці 300 млрд євро принаймні можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України", – сказав Рейндерс.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заморожені західними країнами російські активи складають до $500 млрд.