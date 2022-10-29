"Укренерго" не обмежувало електроспоживання в суботу зранку, утім увечері можливі відключення

Уранці 29 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів, адже у цьому не було необхідності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю, а його верхня точка – трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці дві речі разом запобігли загрозі перевантаження мереж і допомогли збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів.

"На вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочій день. Це реальний показник того, як споживачі самі знижують споживання електроенергії", – пояснили в "Укренерго".

Утім, наголошується, що попереду вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть бути застосовані обмеження.

Тому в компанії вкотре закликають всіх свідомо зменшити користування потужними електроприладами особливо ввечері з 17:00 до 23:00, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенести користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

Також зазначається, що наразі вже завершується робота над впорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі. Вже найближчим часом з’явиться інформація, якими надалі будуть графіки обмеження споживачів, щоб вони були більш рівномірними та зрозумілими для українців.