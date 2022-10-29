Росія звинуватила Велику Британію у підривах на "Північних потоках"

Міністерство оборони РФ заявило, що підрозділи ВМС Великої Британії брали участь у підготовці вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2". Будь-яких доказів на підтвердження цієї версії відомство не навело.

Про це повідомляє "Коммерсант" із посиланням на пресслубжу російського Міноборони.



У відомстві зазначають, що британські фахівці брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня щодо підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".



Інших подробиць про нібито причетних до вибухів на "Північних потоках" британців у Міноборони не навели.

Водночас там переконані, що саме цей британський підрозділ навчав українських військових, які ніби причетні до сьогоднішньої атаки безпілотників у Севастополі.

Зі свого боку міністерство оборони Великої Британії заявило, що Міноборони РФ вдається до неправдивих заяв епічного масштабу, щоб відволікти від свого катастрофічного вторгнення в Україну.

"Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід", – йдеться у заяві відомства у Twitter.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку".