Рекордна кількість учасників. На Львівщині продали базу відпочинку у 136 разів дорожче стартової ціни
4 0415
Фонд державного майна 28 жовтня провів аукціон з продажу бази відпочинку "Трембіта", що розташована на Львівщині. У торгах взяла участь рекордна кількість учасників – 83.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Згідно з даними "Прозорро", стартова ціна об'єкта становила 37,68 тис. грн. Переможцем аукціону став львівський підпримець Тарас Марусин, який запропонував за базу відпочинку максимальні 5 млн грн.
Тепер він має 20 робочих днів на сплату вартості лоту. Після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу, і тільки тоді новий власник отримає актив.
Як зазначили у Фонді держмайна, загалом після відновлення процесу приватизації в аукціонах взяли участь 385 підприємців, а сума переможних ставок складає майже 1,4 млрд грн.