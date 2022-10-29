МЗС України та СКЦ у Стамбулі відреагували на вихід РФ із "зернової угоди"

Спільний координаційний центр у Стамбулі (СКЦ) підтримує зв’язок із владою РФ після заяви про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, і закликав сторони утриматися від дій, що становлять виконання угод під загрозу.

Про це йдеться у заяві СКЦ у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".



"Ми бачили повідомлення з Російської Федерації про призупинення їхньої участі в Чорноморській зерновій ініціативі після нападу на російський Чорноморський флот. Ми підтримуємо зв'язок з російською владою з цього питання", – заявили у координаційному центрі.

У заяві наголошується, що вкрай важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які могли б поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, "яка є найважливішою гуманітарною ініціативою, що явно надає позитивний вплив на доступ до продовольства для мільйонів людей у всьому світі".

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що українська сторона попереджала про плани РФ зірвати "зернову ініціативу".

"Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань", – написав він у Twitter.

Як повідомлялося, напередодні Міністерство оборони РФ заявило, що Москва призупиняє свою участь у виконанні угод щодо вивезення зерна з окупованих портів України. Там зазначили, що рішення ухвалене після атаки 29 жовтня на судна Чорноморського флоту та цивільних кораблів, задіяних у забезпеченні "зернового коридору". Атаку назвали "терактом" та звинуватили в ньому українських військових "за участю фахівців Великої Британії".