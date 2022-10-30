Україна призупинила експорт зерна з морських портів

Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів через блокування "зернового коридору" Росією.

Про це повідомив міністр Інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн пшениці мало сьогодні вийти з українського порту. Ця продукція була призначена для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", – написав Кубраков.

Днем раніше Росія призупинила свою участь у виконанні угод щодо вивезення зерна з окупованих портів України.

Рішення ухвалене після атаки 29 жовтня на судна Чорноморського флоту та цивільних кораблів, задіяних у забезпеченні "зернового коридору". Атаку назвали "терактом" та звинуватили в ньому українських військових "за участю фахівців Великої Британії".

Зазначимо, що вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомляли про вибухи, нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників". За даними російського Міноборони, пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.

Раніше в ООН були "оптимістично налаштовані" щодо продовження "зернової угоди", і навіть допускали її розширення на Миколаївський порт.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

У Кремлі також заявляли про невиконання умов "зернової угоди", строк якої спливає наприкінці жовтня, у частині скасування всіх обмежень на експорт російського зерна та добрив.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".