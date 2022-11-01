Влада Києва замінить всі тролейбусні маршрути автобусами для економії електроенергії

Відзавтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Місто продовжує скорочувати електроспоживання, аби зменшити навантаження на енергосистему, яка потерпає через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури. Очікується, що економія електроенергії складатиме близько 200 тис. кВт за один робочий день", – розповів Поворозник.

За його словами, відзавтра тимчасово автобусне сполучення організовують на ще 17 тролейбусних маршрутах:

№3 "Залізничний масив – Палац спорту";

№5 "вул. Білицька – ст. м. "Площа Льва Толстого";

№5Д "просп. Свободи – ст. м. "Площа Льва Толстого";

№8 "вул. Смілянська – пл. Льва Толстого";

№9К "вул. Кадетський Гай – Палац спорту";

№11 "Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська";

№12 "ст. м. "Васильківська – Залізничний вокзал";

№17 "пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого";

№25 "ст. м. "Почайна" – просп. Свободи";

№30 "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";

№34К "вул. Північна – просп. С. Бандери";

№35 "просп. Свободи – вул. Кадетський Гай";

№36 "вул. Північна – ст. м. "Святошин";

№38 "ст. м. "Видубичі – Музей історії України у Другій світовій війні";

№40 "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";

№41 "вул. Тулузи – ст. м. "Святошин";

№45 "ст. м. "Виставковий центр" – ст. м. "Васильківська".

Раніше автобуси вже почали курсувати замість тролейбусів на 21 тролейбусному маршруті.

Як повідомлялося, відсьогодні, з 1 листопада, також збільшено інтервал руху поїздів у столичному метрополітені.

https://biz.censor.net/news/3377308/u_kyyivskomu_metro_zbilshat_intervaly_mij_potyagamy_dlya_ekonomiyi_elektroenergiyi