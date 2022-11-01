Харківський метрополітен збільшив інтервали руху поїздів до 20 хвилин

КП "Харківський метрополітен" попереджає пасажирів про можливі труднощі у роботі через нестабільну ситуацію з електропостачанням.

Зокрема, у вівторок уранці підземка з технічних причин припиняла перевезення пасажирів на всіх трьох лініях, повідомляє пресслужба комунального підприємства у Telegram.

Згодом курсування поїздів було відновлено, проте інтервалі руху збільшено до 20 хвилин.

"Через нестабільну ситуацію в мережі обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену. Просимо з розумінням ставитися до ситуації і вибачаємося за тимчасові незручності!", – зазначається у повідомленні підприємства.

Як повідомлялося, у київському метрополітені з 1 листопада з метою економії електроенергії збільшили інтервали руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпікові – 8-10 хвилин.