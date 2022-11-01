Жителі Німеччини у вересні скоротили споживання газу на 36%

Жителі Німеччини в рамках економії енергоресурсів скоротили споживання газу на 36% у вересні порівняно з вереснем 2021 року.

Про це пише Bild.

Економія на підприємствах промисловості склала майже 20%, повідомили дослідники фонду Hertie із поправкою на те, що початок осені в Німеччині видався теплим, тому її мешканцям було простіше обійтися без опалення.

Уряд Німеччини ще в липні закликав громадян та бізнес економити газ через збої постачання з Росії.

У підсумку лише в літній період приватним домогосподарствам та промисловим підприємствам вдалося скоротити споживання газу від 5% до 7%.

За даними Єврокомісії, Німеччина скоротила споживання газу на 28% у серпні та на 7,4% у вересні порівняно з цими самими місяцями минулого року.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на російський газ.

До того російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Європи, якщо країни ЄС запровадять обмеження цін на російський газ.