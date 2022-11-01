НАТО передало Україні 4% своїх наявних артилерійських систем. ІНФОГРАФІКА

На початку війни президент України Володимир Зеленський просив у НАТО 1% зброї, для того щоб перемогти Росію. За вісім місяців західні союзники створили платформу "Рамштайн", і передали Україні десятки пакетів військової допомоги. Загалом найбільший відсоток своєї зброї НАТО передало з числа артилерійських систем – близько 4% всіх наявних на озброєнні країн НАТО.

Видання Forbes проаналізувало три головних категорії важкого озброєння, які просила Україна у Заходу: бронетехніку, артилерію та авіацію.

Як зазначається, потреба в артилерії залишається найбільш гострою, адже в Україні дуже обмежені запаси снарядів до радянських артсистем калібру 122/152 мм.

Перехід на артилерію НАТО почався ще в квітні, і за пів року Україна отримала близько 400 гаубиць і самохідних артилерійських установок (САУ) калібру 105/155 мм.

Найбільше систем передали США – близько 200 одиниць. Але ця країна має і найбільші запаси артилерії серед країн НАТО. Загальна кількість артилерії на озброєнні США і складах запасу: 1523 САУ, 2151 гаубиці, 800 систем HIMARS, M270 та ATACMS.

Найбільш щедрими постачальниками артилерії стали Чехія та Велика Британія. Чехія передала Україні близько 30% всіх своїх артилерійських систем. Британія – понад 20%. Тоді як США – менше 2%.

Також країни НАТО передали Україні близько 1% своєї бронетехніки. Тут теж найбільшим постачальником є США – понад 1140 одиниць. Але у співвідношенні до своїх запасів зброї це 0,7% всієї бронетехніки, яку має країна.

Найбільш щедрим постачальником "броні" також є Чехія – майже 15%. Польща і Литва передали Україні понад 10% своєї бронетехніки.

Австралія, яка не є членом НАТО, передала Україні понад 118 одиниць броньованої техніки та 6 гаубиць М777 і готує нові поставки. Зазначається, що сама країна має достатньо скромні запаси озброєння. Так, наприклад вся артилерія Австралії налічує лише 54 гаубиці М777 і жодної САУ чи MLRS.

Найменше Україна отримала підтримку в поставках авіації. Португалія пообіцяла поставити 6 вертольотів Ка-32. США поставило 20 вертольотів Мі-17, які були призначені для Афганістана. Також вертольоти постачали Словаччина, Латвія і Чехія.

За даними Oryx, Україна також отримала 18 літаків Су-25 від Північної Македонії і інших країн НАТО Східної Європи.

Проте серед членів НАТО далеко не всі країни поспішають передавати важке озброєння. Наприклад до найбільш озброєних країн НАТО входить Туреччина, Греція і Румунія.

Турецькі компанії продають Україні БПЛА Bayraktar і бронетранспортери BMC Kirpi, але саме продають, тому це не є допомогою.

Греція є одним з найбільших оператором бронетехніки і артилерії. Понад 1200 танків і стільки ж артилерійських систем. Причому це ті системи, які Україні передають інші країни – САУ М109 і PzH 2000, РСЗВ RM-70 і M270. Проте вже кілька місяців тривають перемовини між Грецією і Німеччиною про передачу Україні 40 грецьких БМП-1, які має компенсувати Німеччина.

Греція чотири місяці зволікала з поставкою, адже наполягала, що спочатку Німеччина має поставити їй БМП Marder, аби не послабити обороноздатність її армії. При цьому в Греції є понад 1800 американських БПМ М113, на фоні яких 40 старих БМП-1 навряд чи впливає на обороноздатність країни.

Румунія ж є найбільшим оператором MLRS М270 в Європі – 54 системи, але Україні не було поставлено жодної. Загалом ця країна поки що обмежилися поставками боєприпасів і стрілецької зброї.

Поставки важкого озброєння не є єдиною військовою допомогою, яку отримує Україна. Західні союзники також передають снаряди, амуніцію, переносні системи і стрілецьку зброю, військову форму і багато іншого. В тому числі системи оборони, такі як ППО.

Але зараз усе більше значення на полі бою здобувають західні системи важкого озброєння. Вони поступово замінюють пошкоджену і зношену радянську техніку, яка не витримує інтенсивних тривалих боїв. До того ж до радянської зброї скоро не залишиться боєприпасів, а головний їх виробник знаходиться по той бік лінії фронту.