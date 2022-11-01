У випадку надзвичайної ситуації в Києві розгорнуть близько тисячі пунктів обігріву, – Кличко

У Києві, у випадку надзвичайних ситуацій взимку, готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми розглядаємо різні сценарії, як можуть розвиватися події. Найгірший сценарій, коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закуплені електрогенератори, зроблені запаси води та все необхідне, щоб ці пункти обігріву приймали людей", – сказав Кличко.

Такі пункти обігріву облаштують, зокрема, і в школах та дитячих садочках. Там люди зможуть зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Раніше оператор системи розподілу електроенергії у столиці – "ДТЕК Київські електромережі" оновив графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві.