"Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень у Києві та семи областях

НЕК "Укренерго" з 6-ї години ранку 2 листопада запровадило графіки погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наразі Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі ГПВ для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за певним розкладом, складеним обленерго для кожної області.

Зазначається, що графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Наголошується, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів з боку РФ.

Графіки можна знайти на сайтах обленерго.