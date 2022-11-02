В Україні продовжують працювати 900 іранських компаній

В Україні виявили 863 компанії з іранським капіталом: серед засновників або кінцевих бенефіціарів даних підприємств наявні громадяни Ірану або ж закордонні компанії з іранською "пропискою".

Про це свідчать дані дослідження аналітиків R&D центру YouControl.

Згідно з останніми відомими даними за 2020 рік, ці компанії згенерували 351,8 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. При цьому, контролюючи 431,4 млн грн активів балансу та зареєструвавши сумарний статутний капітал у розмірі 398,7 млн грн.

Найбільше іранських компаній сконцентровано у Києві – 661, далі йдуть Харківська, Одеська, Київська та Дніпропетровська області. Тобто, іранський капітал фокусується навколо найбільших промислових центрів країни. Тоді як в західній частині України таких компаній зареєстровано найменше, кажуть аналітики.

Здебільшого такі компанії займаються в Україні неспеціалізованої оптовою торгівлею. Відповідний КВЕД зазначений як основний для 91 іранської компанії (10.5% від загальної кількості).

Також відносно багато компаній спеціалізуються на діяльності у сферах будівництва (5.3%), ресторанного бізнесу (5.0%), комп’ютерного програмування (4.5%).

Високу питому вагу мають оптові торговці овочами і фруктами, туристичні та дизайнерські агентства, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.

Найбільше чистого доходу у 2020 році отримало ТОВ "Зіба" – 128,8 млн грн. Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі фруктами й овочами. Керівник та учасник ТОВ громадянин Ірану Гадірі Аліреза Раджаб також зареєстрований як фізична особа-підприємець із основним видом діяльності оптова торгівля фруктами й овочами.

Компанія ТОВ СП "Бегленд" працює на ринку України з 2002 року і спеціалізується на виробництві поліпропіленових мішків для муки, цукру і зернових культур, а також виробів з поліетилену. Частка у статутному капіталі компанії іранської фірми "Раззаг Калае Тебріз" становить близько 20%.

10% статутного капіталу компанії ТОВ "Суперлакомка", що виробляє кондитерські вироби під ТМ "Шоколадно", належить громадянці Ірану Хушиарі Лейлі Есмаель

У структурі власності комплексного постачальника гідравлічних і пневматичних рішень ТОВ "Гідропневмосистеми", що у 2017 році став переможцем тендеру на постачання обладнання ДАХК "Артем" на суму близько 300 тис. грн, також присутній громадянин Ірану. Власником 33% статутного капіталу компанії є Сафар Ханлу Хуссейн.

Єдиним учасником компаній ТОВ "ДВК Петрол", ТОВ "Астрател" та ТОВ "Електромонтажні інноваційні технології" є громадянин Ірану Пазукі Азам. Керівником цих трьох компаній значиться Алам Мухаммад Різван.

Співвласником ТОВ "Міжнародна компанія розвитку промисловості України" є громадянин Ірану, що зареєстрований у м. Ірпінь Київської обл. - Дабірсіагі Сеєдхесамеддін. Прізвище та ім'я збігаються із прізвищем та ім'ям керівника ще однієї компанії – ТОВ "Месія Біофарма".

"Хоч українські компанії, що прямо належать громадянам Ірану, не відіграють провідної ролі в українському бізнесі, проте як владі, так і бізнесу варто звертати належну увагу на походження учасників підприємств (особливо тих, хто здійснює вирішальний вплив). Адже громадяни країни, котра де-факто допомагає постачанням зброї росії в агресії проти нашої держави, потребують більш детальної уваги та перевірки. Особливо в аспектах можливої наявності міжнародних санкцій, а також зв’язків із науково-технічним чи воєнно-промисловим комплексом Ірану", – підсумували експерти.