Російські окупанти почали будівництво невідомої споруди біля сховища ядерного палива на Запорізькій АЕС

Російські окупанти почали самовільне будівництво невідомої споруди на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Крім того, росіяни не допускають персонал станції до безпосереднього місця виконання будівельно-монтажних робіт на майданчику сховища, яке є однією із семи ядерних установок на ЗАЕС.

"Такі дії є порушенням ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки "Запорізька АЕС" та порушенням пункту 1.9 Вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 10 січня 2005 року № 4", – наголошують у ДІЯРУ.

Зазначається, що до усунення вищезазначених порушень Держатомрегулювання вимагає обмежити експлуатацію ССВЯП Запорізької АЕС.

Так, розпорядженням Держатомрегулювання від 28 жовтня 2022 року забороняється виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт в обсязі реконструкції та модернізації. ДП "НАЕК "Енергоатом" доручено вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.