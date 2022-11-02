Окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 мільярдів

Вартість зруйнованих і пошкоджених російськими окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що фахівці "Енергоатому" провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції.

За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28,18 млрд грн, зокрема основних засобів – 27,8 млрд грн.

Водночас остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна, додали в НАЕК.