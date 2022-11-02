Подруга очільника Дніпропетровської ОВА отримала 1,5 мільярда на дороги в області, – ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія близької подруги голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка Яни Хланти отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

За даними видання, Хланта користується автівкою Kia Sportage 2020-го року випуску, яка зареєстрована на компанію "Севент консалтинг груп", що належить очільнику Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку.

Про те, що Хланта – далеко не чужа людина для Резніченка, свідчать і інші факти.

Журналісти з’ясували, що за 2020-2021 роки Резніченко та Хланта п'ять разів перебували разом за кордоном – у Ризі, Берліні, Стамбулі, Мюнхені та Празі.

За кількістю отриманих за цей період бюджетних коштів компанія "Будінвест Інжиніринг", однією з власників якої є Хланта (49% статутного капіталу фірми), обійшла навіть такого гіганта як турецька компанія "Онур".

Компанія "Будінвест Інжиніринг" була заснована в 2015 році Іриною Воробйовою. Це сталося того ж року, коли Резніченко вперше очолив Дніпропетровську ОДА.

Справжній злет у діяльності компанії почав відбуватися з 2020-го року, коли Резніченко вдруге став головою ОДА Дніпропетровщини. Невдовзі після цього, навесні 2021-го року, у компанії змінилися власники – співвласниками підприємства стали Хланта та Павло Чухно.

У 2021 році компанія перемогла в тендерах на загальну суму близько 15 млрд грн. При цьому, відповідно до даних порталу Spending, компанія отримала того року перерахувань на свої рахунки на понад 4 млрд грн.

Тоді "Будінвест Інжиніринг" навіть увійшла до топ-10 підрядників "Укравтодору" за версією видання "Наші гроші".

Основними замовниками будівельних та дорожно-ремонтних послуг, у яких вигравала "Будінвест Інжиніринг" у 2021-му, були Служба автомобільних доріг Дніпропетровщини та Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА.

Цього ркоу під час повномасштабної війни компанія опинилась у топі серед "дорожніх" підрядників за розміром отриманих коштів.

За допомогою єдиного вебпорталу використання публічних коштів видання з'ясувало, що за час повномасштабної агресії компанія "Будінвест Інжиніринг" отримала близько 1,5 млрд грн.

Більша частина коштів – від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА. Дані про частину з цих договорів навіть не були опубліковані в системі "Прозорро" через особливості закупівель під час воєнного стану.

Ці кошти компанія отримала переважно не на капітальний ремонт або будівництво, а на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Джерела серед "дорожників", які займаються реальним будівництвом, переконують, що такі суми на утримання доріг в області, в якій не було бойових дій, можуть викликати велике питання.

За даними "Реєстру судових рішень", восени 2021-го року дніпровські податківці провели документальну позапланову виїзну перевірку діяльності "Будінвест Інжиніринг".

Щодо певних операцій із окремими постачальниками за 2019-2020 роки податківці не змогли встановити, за якою адресою відбувалися вантажно-розвантажувальні роботи та чи взагалі відбувалася передача товару від постачальника до покупця. Але підприємці успішно оскаржили рішення у суді.