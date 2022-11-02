Польща почала будівництво паркану на кордоні з Росією

Польща у середу, 2 листопада, починає будівництво огорожі на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Про це на пресконференції оголосив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Польське радіо.

За його словами, паркан має захистити від чергової хвилі нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Північної Африки, які прибуватимуть в аеропорт Калінінграда.

Міністр уточнив, що огорожа на кордоні з РФ буде схожа на ту, яку збудували минулого року на польсько-білоруському кордоні.

"Огорожа складатиметься із трьох шарів колючого дроту. Огорожа буде заввишки 2,5 метра, а в ширину – три метри. З польського боку буде встановлений теж паркан, що захищатиме звірів. Нам важливо, аби кордон був щільний. Ми використовуємо досвід, здобутий торік. Тимчасовий паркан захистив польсько-білоруський кордон", – наголосив Блащак.

Читайте також: Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої АЕС

Своєю чергою міністр фондів і регіональної політики Польщі Ґжеґож Пуда додав, що новий паркан буде продовженням захисту, який був збудований на польсько-білоруському кордоні.

"Прошу не забувати, що ситуація нині цілковито змінилася після 24 лютого, після перших днів агресії Росії проти України, коли ніхто не міг передбачити, що буде далі відбуватися у війні. Наш уряд, наша держава має підготуватися до різних сценаріїв. Цей паркан буде сприяти безпеці наших співвітчизників", – зауважив Пуда.

У польському уряді відзначають, що останніми днями аеропорт Калінінград-Храброво підписав угоди про "відкрите небо" з Туреччиною, Сирією та Білоруссю. На думку польської влади, це може бути підготовкою до перекидання чергової хвилі мігрантів з Близького Сходу та Північної Африки.