Колаборанта Сальдо викрили на ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів

Бюро економічної безпеки викрило колишнього члена партії "ОПЗЖ" та екснардепа, який наразі обіймає посаду так званого "губернатора" окупованої Херсонщини, Володимира Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Співробітники БЕБ, під час аналізу відомостей Державної податкової служби, щодо джерел та обсягів отриманих доходів фігуранта справи, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановили, що прибутки та витрати значно різняться", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомості: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.

"Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", – наголошують правоохоронці.

Окрім цього, в березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, Сальдо погодився на співпрацю з терористичним режимом РФ та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.