Нацбанк витратив для підтримки курсу гривні з початку року понад $20 мільярдів

Національний банк України (НБУ) у жовтні зменшив продаж валюти на ринку до $2,08 млрд, порівняно із $2,79 млрд у вересні, тоді як обсяг купівлі залишився порівняно незначним – $0,05 млрд порівняно з $0,04 млрд у вересні.

За даними НБУ, у підсумку чисті валютні інтервенції минулого місяця скоротилися до $2,03 млрд з $2,75 млрд у вересні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Попри певне зменшення обсягів продаж валюти у жовтні все ще значно перевищує серпневий та липневий показники ($1,33 млрд і $1,195 млрд відповідно), проте тоді статистика інтервенцій, як зазначали учасники ринку, була спотворена зарахуванням частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в "Укрексімбанку".

У червні чисті валютні інтервенції становили $3,96 млрд, у травні – з $3,35 млрд, у квітні – $2,2 млрд та у березні – $1,78 млрд.

Загалом за 10 місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $3,3 млрд, а продав – $23,52 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $20,22 млрд.

За даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили $23,93 млрд, зменшившись у вересні на 5,9% або на $1,51 млрд.