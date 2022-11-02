Експорт енергетичного вугілля з Росії впав до найнижчого рівня за пів року, – DBX

Експорт російського енергетичного вугілля в жовтні 2022 року скоротився на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до трохи менше 11 млн тонн.

Про це пише норвезьке енергетичне видання Montel із посиланням на аналітичну базу DBX, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це найнижчий рівень постачання з квітня 2022 року.

За оцінками агентства, усього з початку року експорт вугілля з РФ знизився на 4 млн тонн, до 120 млн тонн.

У жовтні із загального обсягу експорту лише 0,6% було вивезено до країн Західної Європи. Ймовірно, це вугілля з Казахстану, яке, як і раніше, дозволено до відправки через порти РФ, пише Montel.

Попередні оцінки DBX показують, що в листопаді експорт енерговугілля з РФ може становити 12 млн тонн.

Із 10 серпня в рамках п'ятого пакету санкцій набуло чинності ембарго ЄС та Великобританії на імпорт вугілля з РФ. ЄС оцінював щорічний обсяг імпорту вугілля до країн союзу на рівні 8 млрд євро (на постачання з РФ припадало приблизно половина цієї суми).

За останніми даними, падіння експорту вугілля з РФ за сім місяців 2022 року склало 8,6%, але значною мірою було компенсовано підвищеним попитом на внутрішньому ринку.

Перший віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов зазначав, що російські вугільні компанії на тлі зовнішніх обмежень змушені експортувати вугілля з дисконтом у 50-60%.

Раніше повідомлялося, що Росія у вересні 2022 року зменшила доходи від експорту викопного палива порівняно із серпнем приблизно на 14%.