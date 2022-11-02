Мінагрополітики домовилось про стабілізацію цін на яйця з найбільшими постачальниками

Міністерство аграрної політики та продовольства уклало меморандум із асоціацією "Союз птахівників України", до якої входять найбільші виробники курячих яєць, покликаний стабілізувати ціни на цей продукт.

Як повідомляє пресслужба міністерства, документ має на меті не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації цієї продукції того рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж.

Виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

"Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності", – зазначається у повідомленні.

Крім того, Мінагрополітики обіцяє сприяти стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їхньої переробки.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, цей строк може бути продовжено у разі необхідності та є відкритим до підписання виробниками харчових курячих яєць.

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на курячі яйця, оскільки з червня по вересень ціни на них зросли на 54%, що значно вище загального зростання споживчих цін.

Детальніше про причини подорожчання яєць читайте у матеріалі БізнесЦензора: Коли подешевшають курячі яйця