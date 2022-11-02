Мінагрополітики домовилось про стабілізацію цін на яйця з найбільшими постачальниками
Як повідомляє пресслужба міністерства, документ має на меті не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації цієї продукції того рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж.
Виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.
"Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності", – зазначається у повідомленні.
Крім того, Мінагрополітики обіцяє сприяти стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їхньої переробки.
Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, цей строк може бути продовжено у разі необхідності та є відкритим до підписання виробниками харчових курячих яєць.
Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на курячі яйця, оскільки з червня по вересень ціни на них зросли на 54%, що значно вище загального зростання споживчих цін.
Детальніше про причини подорожчання яєць читайте у матеріалі БізнесЦензора: Коли подешевшають курячі яйця