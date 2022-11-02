Росія та Іран почали спільно торгувати нафтопродуктами
Про це віцепрем'єр РФ Олександр Новак повідомив за підсумками міжурядової комісії Росія-Іран, засідання якої відбулося напередодні у Грозному, передає російський Інтерфакс.
"Вже розпочато свопове постачання нафтопродуктів, і ми домовилися про розширення номенклатури", – сказав російський чиновник.
Новак додав, що Росія планує до кінця 2022 року укласти з Іраном договір про своп нафти та газу.
"Проробляються технічні деталі. Питання і в транспорті, і в логістиці, і в ціні, і в тарифоутворенні. Тобто це комерційні договори, які мають бути опрацьовані детально. Працюють у цьому напрямі наші економічні оператори", – сказав Новак.
Він висловив сподівання, що відповідну угоду буде підписано до кінця року.
"Ми вважаємо, що на першому етапі – це близько 5 млн тонн нафти на рік, а газу – до 10 млрд куб. метрів", – уточнив Новак.
Віцепрем'єр РФ додав, що на тлі запроваджених щодо цих країн санкцій, Росія та Іран стрімко нарощують товарообіг, за вісім місяців 2022 року він зріс на 36,4% – до $3,3 млрд.
Співголова комісії з боку Ірану, міністр нафти Джавад Оуджі наголосив, що для досягнення бажаного рівня торгівлі країнам необхідно продовжувати розвивати співробітництво у сфері нафти, фінансів, митниці, логістики, транзиту, зокрема з використанням інфраструктури міжнародного транспортного коридору "Північ - Південь".
За підсумками засідання комісії РФ та Іран підтвердили готовність розвивати співпрацю в галузі спільного будівництва великотоннажного флоту на іранських верфях та вантажного – на російських.
Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.
Крім того, за даними американських ЗМІ, Росії хоче отримати від Ірану балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників для війни проти Україні.