Росія та Іран почали спільно торгувати нафтопродуктами

Росія вже розпочала постачання нафтопродуктів до Ірану на умовах "своп", які зазвичай передбачають обмін продукцією для спрощення логістики.

Про це віцепрем'єр РФ Олександр Новак повідомив за підсумками міжурядової комісії Росія-Іран, засідання якої відбулося напередодні у Грозному, передає російський Інтерфакс.

"Вже розпочато свопове постачання нафтопродуктів, і ми домовилися про розширення номенклатури", – сказав російський чиновник.

Новак додав, що Росія планує до кінця 2022 року укласти з Іраном договір про своп нафти та газу.

"Проробляються технічні деталі. Питання і в транспорті, і в логістиці, і в ціні, і в тарифоутворенні. Тобто це комерційні договори, які мають бути опрацьовані детально. Працюють у цьому напрямі наші економічні оператори", – сказав Новак.

Він висловив сподівання, що відповідну угоду буде підписано до кінця року.

"Ми вважаємо, що на першому етапі – це близько 5 млн тонн нафти на рік, а газу – до 10 млрд куб. метрів", – уточнив Новак.

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Віцепрем'єр РФ додав, що на тлі запроваджених щодо цих країн санкцій, Росія та Іран стрімко нарощують товарообіг, за вісім місяців 2022 року він зріс на 36,4% – до $3,3 млрд.

Співголова комісії з боку Ірану, міністр нафти Джавад Оуджі наголосив, що для досягнення бажаного рівня торгівлі країнам необхідно продовжувати розвивати співробітництво у сфері нафти, фінансів, митниці, логістики, транзиту, зокрема з використанням інфраструктури міжнародного транспортного коридору "Північ - Південь".

За підсумками засідання комісії РФ та Іран підтвердили готовність розвивати співпрацю в галузі спільного будівництва великотоннажного флоту на іранських верфях та вантажного – на російських.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.

Крім того, за даними американських ЗМІ, Росії хоче отримати від Ірану балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників для війни проти Україні.