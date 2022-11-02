У Черкасах відключатимуть від електрики будинки, у яких не хочуть вмикати опалення

У Черкасах голів ОСББ попередили про відключення від електропостачання в разі подальшого зволікання з підключенням тепла, бо це може призвести до аварії в енергетичній системі.

Про це заявив директор КП "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Нині надскладна ситуація в електроенергетиці. Я не розумію позицію тих керівників ОСББ, які досі не увімкнули опалення в будинках. Це економія, яка завдає колосальної шкоди всьому місту. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як усе вуличне освітлення. Люди не сидять у холоді. Вони вмикають обігрівачі, кондиціонери, споживаючи велику кількість електроенергії. Міська влада дає 2 листопада останній день, щоби вони терміново увімкнули опалення. Будинки, які цього не зроблять цього, будуть обмежені в електропостачанні. У нас немає іншого виходу. Все місто не повинно залежати від недолугих дій окремих керівників ОСББ, які буцімто щось економлять", – сказав Карась.

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Він закликав бюджетні установи, які не подали документи на підключення тепла, негайно зробити це, а міісто в свою чергу готове увімкнути його всім.