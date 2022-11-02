Нацбанк спростив порядок добровільного анулювання ліцензій для страховиків

Національний банк України (НБУ) спростив порядок анулювання ліцензії для страховиків на період дії воєнного стану, а також змінив умови застосування заходів впливу і виявлення ознак небездоганної ділової репутації для таких компаній.

Відповідна постанова правління НБУ №225 від 31 жовтня набуває чинності з 3 листопада, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, щодо особливого порядку анулювання ліцензії:

встановлено особливий порядок анулювання ліцензії для страховиків, які мають намір анулювати не останню ліцензію з переліку ліцензій, та які мають намір анулювати останню ліцензію та не мають зобов'язань за договорами страхування;

зменшено перелік документів для анулювання ліцензії, зокрема скасовано вимогу подання аудиторського звіту;

врегульовано подачу додаткових документів у випадку, якщо страховик анулює останню ліцензію;

встановлено, що страховик втрачає право укладати нові договори, продовжувати строк дії та вносити зміни до таких договорів за видами страхування, ліцензію на здійснення яких було анульовано. Водночас страховик, якому анульовано не останню ліцензію, продовжує виконувати зобов’язання за укладеними договорами страхування.

Крім того, постановою звільнено від застосування заходів впливу осіб, місцезнаходженням яких є населені пункти в районі проведення воєнних (бойових) дій або у тимчасовій окупації.

Також не застосовуватиметься ознака небездоганної ділової репутації до осіб, які обіймають низку керівних посад у фінансовій установі та були призвані або прийняті на військову службу.

Крім того, нацбанк врегулював подання необхідних документів для осіб, місцезнаходженням яких є населені пункти у зоні бойових дій або під тимчасовою окупацією.