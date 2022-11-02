Росія знову стала найбільшим постачальником нафти до Індії

У жовтні 2022 року Росія постачала Індії 946 тис. барелів нафти на день (б/д), обігнавши Саудівську Аравію й Ірак.

Про це повідомляє The Economic Times із посиланням на Vortexa, передає enkorr.

За даними аналітиків, минулого місяця на РФ припало 22% всього імпорту сирої нафти в Індію. Частка Іраку у жовтневих постачаннях – 20,5%, Саудівської Аравії – 16%.

Загалом імпорт сирої нафти в Індію у жовтні зріс на 5% порівняно з вереснем, при цьому імпорт із Росії збільшився на 8%. Крім того, вперше Індія імпортувала більше нафти з Росії морем, ніж Євросоюз: обсяг постачань в Індію був на 34% більшим, ніж до ЄС.

Індія також імпортувала з Росії близько 106 тис. барелів мазуту на день, що є новим максимумом. Найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем, залишився Китай, який у жовтні ввозив 1 млн барелів нафти на день.

Однак у Vortexa звертають увагу, що на постачання нафти можуть вплинути європейські санкції, які набудуть чинності на початку грудня.

"Залишається велика невизначеність щодо того, чи зможуть постачання російської нафти підтримуватися на цьому рівні після ембарго ЄС з 5 грудня, при цьому наявність танкерів льодового класу для перевезення нафти з російських балтійських портів є одним із найбільших обмежень", – уточнила аналітик Серена Хуанг.

Як повідомлялося, Росія у вересні 2022 року знову стала другим за величиною постачальником нафти в Індію. Так, Індія у вересні імпортувала 842 тис. барелів на день (б/д) російської нафти порівняно з 732 тис. барелів на день у серпні й 888 тис.б/д в липні. Саудівська Аравія була найбільшим постачальником із обсягом 869 тис. б/д, а Ірак посів третє місце з 814 тис. б/д.

Нагадаємо, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.