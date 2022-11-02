Суд у російському Татарстані заочно арештував Коломойського і Боголюбова

Вахітовський районний суд Казані заочно заарештував бізнесменів, колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Як повідомили у пресслужбі суду, їх обвинувачують у розкраданні понад 800 тисяч тонн нафти російської компанії "Татнєфть" у 2006-2007 роках, передає російський Інтерфакс.

"Запобіжного заходу у вигляді взяття під варту судом обрано з моменту екстрадиції на територію РФ Коломойського і Боголюбова", – уточнили в суді.

Їм висунуто звинувачення за ч.1 ст.210 (організація злочинного співтовариства), ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 КК РФ (організація присвоєння чи розтрати).

Сторона обвинувачення стверджує, що у період з грудня 2006 року до жовтня 2007 року Коломойський, Боголюбов, власник групи DCH Олександр Ярославський та голова правління ПАТ "Укртатнафта" Павло Овчаренко, діючи у складі злочинної спільноти, привласнили понад 800 тис. тонн нафти на загальну суму понад $400 млн, яку "Татнєфть" поставила трубопровідним транспортом через підприємства-посередники у резервуари нафтопереробного заводу ПАТ "Укртатнафта".

Як повідомлялося, ще влітку минулого року МВС РФ по Татарстану порушило кримінальну справу стосовно Ігоря Коломойського, а також його бізнес-партнерів Геннадія Боголюбова, Олександра Ярославського та Павла Овчаренка, яких російські силовики звинувачують в організації злочинної спільноти, яка викрала у 2007 році у "Татнєфті" продукції на суму близько $400 мільйонів.

Справа пов'язана зі створенням у 1994 році указами президентів України Леоніда Кучми та Татарстану Мінтімера Шаймієва спільного ЗАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта".

До статутного капіталу спільного підприємства Україна передала майно Кременчуцького НПЗ потужністю 18,6 млн тонн переробки нафти на рік, а Татарстан – 75% акцій другої за розміром нафтовидобувної компанії регіону "Татнафтопрому" (пізніше з'ясувалося, що "Татнєфть" замінила права на родовища грошовим внеском). У результаті татарстанська сторона безпосередньо й опосередковано отримала 55,68% акцій підприємства. НАК "Нафтогаз України" контролював 43,05% акцій.

Проте у 2007-2010 роках група "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів за допомогою рішень українських судів отримала контроль над акціями татарстанської сторони в "Укртатнафті". Тепер російська "Татнєфть" з 2008 року намагається стягнути з України $2,4 млрд за захоплення Коломойським "Укртатнафти".

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У 2014 році арбітраж виніс рішення на користь "Татнафти" та зобов'язав Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки. У тому ж році Україна програла апеляцію.

При цьому в 2014 році "Укртатнафта", яка знаходиться під контролем Коломойського, заявила, що вона відшкодує Україні витрати, пов'язані з оплатою сум, присуджених арбітражем. Проте зараз "Татнафта" намагається стягнути ці кошти з України в судах Великої Британії, США та Росії.