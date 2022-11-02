"Ощадбанк" виставив на продаж борги власника "Укртелекому" Ахметова на 1,8 мільярда

Державний "Ощадбанк" виставив на продаж право вимоги до ТОВ "ЕСУ" (власник "Укртелекому", бенефіціар – Рінат Ахметов) на 1,81 млрд грн.

Як повідомляє державне підприємство СЕТАМ, відповідний аукціон заплановано на 18 листопада.

Згідно з повідомленням, на продаж виставлені "права вимоги (дебіторської заборгованості) до боржника в розмірі 1,81 млрд грн, яка виникла у зв’язку з непогашенням облігацій, придбаних АТ "Ощадбанк" за договором купівлі-продажу цінних паперів на підставі якого АТ "Ощадбанк" придбав 2 млн шт. облігацій боржника".

Йдеться про облігації "ЕСУ", викуплені "Ощадбанком" у 2013 році. Кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов, який, як виявилося, придбав компанію-власника "Укртелекома" вже після його приватизації у низки осіб, пов’язаних з оточенням Віктора Януковича.

Як повідомлялося, у серпні Господарський суд Києва 9 серпня відкрив провадження в справ про банкрутство ТОВ "ЕСУ" за позовом ТОВ "Фінансова компанія "Сокур" (її бенефіціар – Анатолій Амелін, якого ЗМІ називали близьким до оточення Ахметова). У 2019 році вона викупила права вимоги до "ЕСУ" за облігаціями на 334,4 млн грн у збанкрутілого "Дельта Банку" з дисконтом 80%.

У травні цього року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Фонду держмайна, скасувавши постанови судів нижчих інстанцій, якими Фонду було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ "ЕСУ" про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекома" у 2011 році та стягнення 2,17 млрд грн пені за прострочення виконання зобов’язання із внесення інвестицій.

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Нагадаємо, Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" для ТОВ "ЕСУ" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансування операції частково було забезпечене через випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені державними "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Державні банки досі безуспішно намагаються повернути свої кошти в судах.

ТОВ "ЕСУ" за підсумками 2020 року звітувало про збиток 880,4 млн грн, тоді як за 2019 рік декларувало прибуток 360,4 млн грн. На кінець 2020 року непокритий збиток компанії становив 7,74 млрд грн. Активи – 10,8 млрд грн (участь в капіталі інших підприємств).

"Укртелеком" за 2020 рік декларував прибуток 2,14 млрд грн (за 2019 рік – збиток 832,8 млн грн). Дохід від реалізації продукції – 5,45 млрд грн (за 2019 рік – 5,77 млрд грн).