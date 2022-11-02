Ціна на газ у Європі найближчими місяцями впаде на 30%, – Goldman Sachs

Ціна на природний газ у Європі найближчими місяцями може знизитися на 30%..

Про це йдеться в прогнозах аналітиків інвестбанку Goldman Sachs, передає enkorr із посиланням на телеканал CNBC.

Зазначається, що якщо зараз ціна на газ у ключовому нідерландському хабі TTF становить 120 євро за мегават-годину (МВт-год), то вже в першому кварталі 2023 року вона знизиться до 85 євро за МВт-год. Ще в серпні ціна досягала максимумів на рівні 340 євро за МВт-год.

Аналітики GS бачать кілька причин можливого падіння цін на газ у Європі – високий рівень заповненості сховищ, досить тепла осінь і суттєві обсяги закупленого, але ще не розвантаженого СПГ.