Морський експорт нафти зі США збільшився до рекорду

Морські перевезення нафти на експорт зі США у січні-вересні 2022 року зросли на 24,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 120,1 млн тонн.

Про це повідомляють Порти України з посиланням на дані Banchero Costa.

Як зазначається, такий результат є рекордним.

З усієї кількості експортованої зі США нафти у звітний період близько 45% припало на країни Азії, 42% – на Європу, інше – на Північну та Південну Америки.

За перші дев’ять місяців року близько 38,3 млн тонн (32% від загального обсягу) було експортовано зі США до Європейського Союзу та близько 12 млн тонн (10%) – до Великої Британії. Загальний експорт із США до ЄС у січні-вересні збільшився на 52,2% порівняно з показником на рік раніше, до Великої Британії – на 47%.

Читайте також: США збільшили експорт нафти та нафтопродуктів до рекорду

Зокрема, на європейському напрямку морським транспортом було поставлено 8,9 млн тонн до Нідерландів, 6,1 млн тонн до Італії, 6 млн тонн до Іспанії, 5,7 млн тонн до Франції, 4,6 млн тонн до Німеччини та 1,7 млн тонн до Данії.

На азійському напрямку зі США до Південної Кореї морськими танкерами було доставлено близько 14,1 млн тонн (12% від загального обсягу експорту США), що на 6,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Експорт нафти зі США до Індії впав на 28,3% – до 9,7 млн тонн. Постачання нафти до Сінгапуру, навпаки, злетіли в 3,2 раза й досягли 9 млн тонн – в 3,2 раза більше порівняно з минулорічним показником. До материкового Китаю експорт зріс на 27,5% – до 8,7 млн тонн, до Японії – на 65,2%, до 1,1 млн тонн.

Зростання експорту нафти зі США в останні роки зросло, США зараз є четвертим за величиною експортером нафти після Саудівської Аравії, Іраку та Росії.

За 2021 рік на порти США припадало 7,1% світових відвантажень нафти (без урахування каботажних перевезень). Близько 57% міжнародного експорту нафти зі США завантажується в порту Корпус-Крісті, близько 16% – у порту Галвестон, близько 9% – у порту Х’юстон, близько 5% – у Луїзіанському морському нафтовому порту (LOOP), близько 3% – у Бейпорті, майже 3% – у Бомонті.

У 2020 році із США було вивезено 137,8 млн тонн експортної нафти, у 2021 – 134,3 млн тонн.