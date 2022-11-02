Швейцарія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану за постачання дронів Росії

Уряд Швейцарії слідом за Євросоюзом увів санкції проти трьох громадян Ірану й одного підприємства-виробника дронів за постачання БПЛА іранського виробництва Росії.

Про це йдеться в пресрелізі Федеральної ради Швейцарії, передає Інтерфакс-Україна.

У повідомленні наголошується, що Міністерство економіки спільно з МЗС країни ухвалило рішення "запровадити санкції, аналогічні заходам ЄС, у зв'язку з постачанням іранських дронів Росії".

При цьому зазначено, що Берн не став вводити проти Ірану санкції, пов'язані з недавніми протестами, але засудив використання сили з боку сил безпеки Ірану проти протестувальників.

Уряд Швейцарії нагадав, що 20 жовтня ЄС ввів санкції щодо трьох громадян Ірану та одного підприємства-виробника дронів Shahed Aviation Industries. Під санкції підпали начальник Генштабу Збройних Сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, директор промислово-дослідницького підрозділу при Міністерстві оборони генерал Сайєд Ходжатолла Горейші та командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Сайєд Агаджані.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія внесла до санкційних списків виробника іранських дронів, які Росія використовує для ударів по об’єктах інфраструктури в Україні, а також низку представників військового командування Ірану та російських топ-менеджерів.

Як повідомлялося, раніше США запровадили санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.