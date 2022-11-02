США виділять Молдові $50 мільйонів на імпорт електроенергії з Європи

США планують надати Молдові майже $50 млн для відшкодування витрат на закупівлю електроенергії та зміцнення енергетичної безпеки.

Про це повідомили у офісі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у Кишиневі, передає Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати підтримують Молдову в цій важкій ситуації, що склалася на енергетичному ринку. У рамках цих зусиль USAID співпрацює з урядом Молдови з метою ухвалення поправки до угоди про цілі розвитку (DOAG), яка дозволить використати $30 млн із бюджету США для відшкодування витрат на придбання електроенергії", – йдеться у повідомленні офісу.

Водночас ця поправка розблокує додаткову допомогу у розмірі $19,5 млн "для зміцнення енергетичної безпеки Молдови та зниження залежності від Росії".

За даними оператора передачі електроенергії Moldelectrica, дефіцит електроенергії в Молдові 2 листопада оцінюється у 1700 МВт-год (близько 20% від потреби).

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Як повідомлялося, з початку листопада Молдова зіткнулася з гострим дефіцитом електроенергії внаслідок припинення експорту з України та відсутністю нового контракту з підконтрольною РФ Молдовською ДРЕС, що розташована на території невизнаного Придністров'я.

Це трапилось після того, як російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові у листопаді лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу. Своєю чергою Молдова зменшила постачання газу до невизнаного Придністров’я, і відповідно, для Молдовської ДРЕС.

Наразі дефіцит електроенергії Молдова покриває за рахунок імпорту з Румунії. Між держпідприємствами обох країн укладено контракт на постачання 30% необхідної Молдові електроенергії за ціною 90 євро за 1 МВт-год., а решта країна закуповує в рамках екстрених контрактів за біржовими цінами.