Україна зупинить дію мит на імпорт сировини для виробництва вікон

Україна призупинить на час воєнного стану дію спеціального митного збору на імпорт ПВХ-сировини, з якої, серед іншого, виробляються профілі для вікон.

Відповідне рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Зараз у нас діє мито на користь національного виробника "Карпатнафтохім". Але після початку війни це підприємство не працює. Враховуючи великий попит саме на віконну продукцію, ми пропонуємо, тимчасово, поки триває війна, зупинити дію цього спецмита. Це дозволить наситити ринок віконною продукцією. Якщо національний виробник відновить виробництво, то спеціальне мито буде повернуто", – пояснив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, це має стабілізувати ринок вікон України, де зараз спостерігається великий попит.

Крім того, було прийняте рішення припинити антидемпінгове розслідування щодо ПВХ-профілю імпортного виробництва незалежно від країни походження у зв’язку із закінченням граничного терміну дії такого розслідування.

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Як повідомлялося, у жовтні Братський районний суд Миколаївської області заарештував та передав в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) калуський завод "Карпатнафтохім". Також агентство отримало в управління корпоративні права на "Карпатнафтохім", які належать нідерландській Karpaty Chemical.

"Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "Карпатнафтохіму" раніше був російський "Лукойл", зараз – нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої – Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький – купили завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції.

Після початку російського вторгнення "Карпатнафтохім" зупинив роботу.