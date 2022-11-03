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НАЗК закликає уряд не призначати міністра Чернишова очільником "Нафтогазу"

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чернишов
Призначення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Про це йдеться у листі очільника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова прем’єр-міністру Денису Шмигалю, передає LIGA.net.

За його словами, Кабінет міністрів, членом якого є Чернишов, виконує впродовж тривалого часу функції загальних зборів "Нафтогазу" та наглядової ради компанії.

Водночас норми закону "Про запобігання корупції" прямо забороняють чиновникам і держслужбовцям влаштовуватися на роботу в юридичні особи, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль або нагляд. Заборона діє протягом року з моменту припинення ним функцій держави.

"Таким чином, призначення будь-якого з членів Кабінету міністрів до НАК "Нафтогаз України" за вказаних обставин є незаконним", – йдеться в листі.

Чернишова, за даними джерел видання, Кабмін може призначити керівником "Нафтогазу" 3 листопада.

Напередодні міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади, вона вже зареєстрована у Верховній Раді. За даними ЗМІ, після відставки з посади міністра Чернишова призначать головою правління НАК "Нафтогаз України", з якої Кабмін вже звільнив Юрія Вітренка.

Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • vityana Opek
    Як Дєрмак накаже так і буде і ніякі там НАЗК не вплинуть на рішення зрадника і агента кремля, як і будь-хто інший.
    А щоб ніхто не сумнівався дєрмак замовить відосика зеленському і той справно прочитає з писульки що треба.
  • Герхард
    Отаке...

    Але ж ЗЄ-владі не вперше порушувати законодавство. Вітренка вони призначили теж протизаконно і нічого.
  • Николай Нестор Нагорняк
    Росія захопила частину території України і намагається загарбати ще, а корупція на державному рівні тим часом, під прикриття війни і жертвенности народів України, захоплює НАК Нафтогаз ?!
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