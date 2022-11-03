Естонія закриє пункт пропуску на кордоні з Росією
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Естонії Воотеле Пяй, повідомляє ERR.
"Після ретельного аналізу МВС дійсно ухвалило рішення закрити пішохідний міст, що з'єднує Нарву та Івангород. Хоча і не з міркувань безпеки – як ми вже згадували раніше, цей міст не становить жодної загрози безпеці, бо ним пересуваються тільки люди, які мають посвідку на проживання в Естонії, і громадянами Естонії", – пояснив естонський чиновник.
За його словами, після аналізу ситуації та консультацій з місцевим самоврядуванням МВС отримало підтвердження, що закриття пішохідного мосту суттєво не порушить повсякденне життя місцевих жителів. Водночас в умовах, що склалися, закриття прикордонного пункту "Нарва-2" доцільне і необхідне з ряду інших причин.
"Насамперед, ми почнемо підготовку до того, щоб у майбутньому міст можна було повністю автоматизувати, а також кількість людей, які перетинають кордон, зменшилася настільки, що немає сенсу тримати кілька прикордонних переходів відкритими", – пояснив Пяй.
Прикордонний пункт "Нарва-2" планують закрити в останній тиждень листопада. На думку міністерства, цього часу має бути достатньо, щоб усі звикли до нової ситуації. Крім того, про тимчасове закриття прикордонного пункту поінформують Російську Федерацію.
Як повідомлялося, у жовтні департамент транспорту Естонії повідомив про закриття портів країни для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства.