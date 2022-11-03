Естонія закриє пункт пропуску на кордоні з Росією

Міністерство внутрішніх справ Естонії вирішило закрити прикордонний пункт "Нарва-2" в останній тиждень листопада, оскільки кількість людей, які проходять через нього, скоротилася настільки, що тримати його відкритим більше немає сенсу.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Естонії Воотеле Пяй, повідомляє ERR.

"Після ретельного аналізу МВС дійсно ухвалило рішення закрити пішохідний міст, що з'єднує Нарву та Івангород. Хоча і не з міркувань безпеки – як ми вже згадували раніше, цей міст не становить жодної загрози безпеці, бо ним пересуваються тільки люди, які мають посвідку на проживання в Естонії, і громадянами Естонії", – пояснив естонський чиновник.



За його словами, після аналізу ситуації та консультацій з місцевим самоврядуванням МВС отримало підтвердження, що закриття пішохідного мосту суттєво не порушить повсякденне життя місцевих жителів. Водночас в умовах, що склалися, закриття прикордонного пункту "Нарва-2" доцільне і необхідне з ряду інших причин.

"Насамперед, ми почнемо підготовку до того, щоб у майбутньому міст можна було повністю автоматизувати, а також кількість людей, які перетинають кордон, зменшилася настільки, що немає сенсу тримати кілька прикордонних переходів відкритими", – пояснив Пяй.



Прикордонний пункт "Нарва-2" планують закрити в останній тиждень листопада. На думку міністерства, цього часу має бути достатньо, щоб усі звикли до нової ситуації. Крім того, про тимчасове закриття прикордонного пункту поінформують Російську Федерацію.

Як повідомлялося, у жовтні департамент транспорту Естонії повідомив про закриття портів країни для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства.