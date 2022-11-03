"Укрпошта" випускає нову марку з Кримським мостом

У п’ятницю, 4 листопада, "Укрпошта" випускає нову марку – "Кримський міст на біс".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російський навалі. А ще 4 листопада державне свято на Росіі – День Народного Единства. Ми, в "Укрпошті", настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – "Кримський міст на біс!", – зазначив він.

Тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок.

Утім, за словами Смілянського, понад 70 тисяч листів вже продано по передзамовленню. Решту вже цієї п'ятниці охочі зможуть придбати у всіх міських відділеннях "Укрпошти" та на сайті компанії.

Також гендиректор "Укрпошти" нагадує, що марку, а також тематичний мерч можна придбати в офіційних онлайн-магазинах на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.