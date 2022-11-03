Комітет Ради рекомендував парламенту звільнити Чернишова з посади голови Мінрегіону

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту підтримати заяву про відставку Олексія Чернишова з посади очільника Мінрегіону.

Про це повідомив представник уряду у Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВР розглянути та підтримати заяву про відставку Чернишова О.М. з посади Міністра розвитку громад та територій України", – зазначив він.

Напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції закликало Кабмін не призначати главу Мінрегіону Олексія Чернишова очільником НАК "Нафтогаз України". Адже таке призначення порушує закон "Про запобігання корупції".

Як повідомлялося, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади, вона вже зареєстрована у Верховній Раді. За даними ЗМІ, після відставки з посади міністра Чернишова призначать головою правління НАК "Нафтогаз України", з якої Кабмін вже звільнив Юрія Вітренка.

Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".