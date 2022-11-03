Дочірня компанія найбільшого світового виробника глин в Україні виплатить 300 мільйонів дивідендів

ПрАТ "Глини Донбасу" за підсумками роботи у 2021 році збільшило чистий прибуток на 51,1% порівняно з 2020 роком – до 302,51 млн грн з 200,22 млн грн.

Як зазначається в оголошенні компанії про проведення 12 грудня річних загальних зборів акціонерів, її нерозподілений прибуток станом на кінець минулого року склав 498,49 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На зборах акціонерів планується розглянути підсумки діяльності компанії у 2021 році, затвердити відповідні звіти та розподілити прибуток. При цьому пропонується спрямувати весь отриманий у 2021 році прибуток на виплату дивідендів.

ПрАТ "Глини Донбасу" створено у 1995 році. Займається видобуванням та постачанням глин та композитів, що залягають у родовищах Донецької області.

Наприкінці 2015 року нідерландська Watts Blake Bearne International Holdings B.V., що входить до британської Watts Blake Bearn (найбільший у світі виробник комових глин, входить до складу бельгійського холдингу Sibelco), збільшила свою частку у статутному капіталі ПрАТ "Глини Донбасу" до 99%. Водночас частка нідерландської World Ceramic Mineral B.V., другого основного акціонера ПрАТ, скоротилася до 1% із 50% раніше.

За даними Національного депозитарію, станом на четвертий квартал 2021 року у власності Watts Blake Bearne International Holdings B.V. (Нідерланди) знаходиться 99% акцій компанії.

Статутний капітал ПрАТ "Глини Донбасу" складає 526,9 тис. грн.