Бюджет Росії недорахувався запланованих нафтогазових доходів другий місяць підряд
Про це повідомив Мінфін РФ, передає Інтерфакс.
Водночас російське міністерство планує, що вже у листопаді Росія отримає на 282,8 млрд рублів більше нафтогазових доходів, ніж планувалося раніше, завдяки зростанню цін на нафту. Таким чином, сукупний обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів з початку року складе 275,2 млрд рублів.
Як повідомлялося, за підсумками вересня 2022 року бюджет РФ недоотримав 22,7 млрд рублів запланованих нафтогазових доходів.
Однак у серпні вони перевищили план на 85,9 млрд рублів, у липні вони виявилися меншими плану на 74,7 млрд рублів. Нафтогазові доходи російського бюджету за підсумками червня перевищили план на 138,9 млрд руб., у травні перевищення склало 263,7 млрд руб., у квітні вони були меншими плану на 133,1 млрд руб., тоді як у березні вони відставали від плану на 302 млрд рублів.
З урахуванням падіння інших надходжень до федерального бюджету у жовтні Росія почала витрачати кошти з Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.