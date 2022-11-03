Рада запровадила авансовий податок для валютних обмінників

Верховна Рада на засіданні у четвер, 3 листопада, прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі".

Прийняття відповідного законопроєкту №7655 у другому читанні та в цілому підтримали 249 нардепів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із фінальною версією законопроєкту, власники пунктів обміну валют з 1 січня 2023 року зобов'язані сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт валют у розмірі:

трьох мінімальних заробітних плат за кожний пункт обміну валюти, розташований у населеному пункті з населенням понад 50 тисяч осіб;

однієї мінімальної заробітної плати за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за їх межами.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його ухвалення сприятиме зменшенню тіньової складової небанківського сегменту готівкового валютного ринку "за відсутності мотивації для небанківських фінансових установ приховувати реальні обсяги валютно-обмінних операцій, а також можливому зменшенню бюджетних витрат на виконання державними регуляторами наглядових функцій за відповідною діяльністю".

Як повідомлялося, розгляд цього законопроєкту у Верховній Раді ініціював Національний банк України (НБУ).