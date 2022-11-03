Microsoft виділив ще $100 мільйонів на технологічну допомогу для України

Корпорація Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року і надасть технологічну допомогу на $100 мільйонів.

Про це віце-президент американської компанії Бред Сміт повідомив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, інформує пресслужба Мінцифри.

Технічна допомога передбачає надання можливості державним установам, критичній інфраструктурі та іншим секторам в Україні безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.

"Microsoft вже надала безоплатні хмарні сервіси до кінця 2022 року і продовжила термін до 2023 року. Також оголосила про нову технологічну допомогу, яка дасть змогу оцифрувати якомога більше державних відомств, зокрема підтримати реформу Державної служби статистики", – зазначив Михайло Федоров.

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За даними компанії, з початку повномасштабної війни сумарна допомога Microsoft становить понад $400 мільйонів на підтримку України. Зокрема, крім надання можливості користуватися Microsoft Cloud, компанія продовжує підтримувати країну у сфері критично важливої кібербезпеки; підтримувати некомерційні та гуманітарні організації; надає дані та підтримує міжнародні організації, які допомагають Україні та розглядають воєнні злочини проти цивільного населення тощо.

Крім того, компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у РФ.

"Microsoft підтримував і продовжує підтримувати Україну. Це стосується як фінансових інвестицій, так і технологічної допомоги. Ми готові підтримати українські інновації та проекти. Тож плануємо й надалі укріплювати й розширювати нашу співпрацю", — зазначив Бред Сміт.