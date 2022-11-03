Росстат офіційно визнав падіння реальних доходів росіян третій квартал підряд

Падіння реальних наявних доходів населення РФ у третьому кварталі 2022 року прискорилося до 3,4% у річному порівнянні.

За даними Росстату, у другому кварталі реальні доходи росіян знизились на 0,8%, а у першому кварталі – на 1,2%, повідомляє російський Інтерфакс.

Загалом за січень-вересень 2022 року Росстат оцінює зниження реальних доходів населення РФ у 1,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження реальних наявних доходів населення РФ на 2,2% у 2022 році.

Нагадаємо, за офіційними даним Росстату, реальні наявні доходи населення РФ загалом за 2021 рік (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін) зросли на 3,1%.